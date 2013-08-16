Kahire Büyükelçisi Botsalı İstanbul'da

İSTANBUL
Büyükelçi Botsalı'yı taşıyan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağı, saat 12.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Botsalı'nın, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 14.00'da Ankara'ya gideceği öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı, dün yazılı bir açıklama yaparak, Botsalı'nın Mısır'da son dönemde meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını duyurmuştu.
AA
Son Güncelleme: 16.08.2013 13:16