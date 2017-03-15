Kafkas Müslümanlarından İslam dünyasına dayanışma çağrısı

Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) Başkanı Allahşükür Paşazade, Ortadoğu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta yaşanan terör ve şiddet olaylarının İslam dünyasında dayanışmanın olmaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek, bu tehditlerden kurtulmak için çabaların birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakü'de, "İslam Dayanışması-Zamanın Çağrısı" konulu konferans düzenlendi. KMİ, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi ve Milli İlimler Akademisinin düzenlediği konferansın açılış toplantısına yetkililer, din ve kanaat önderleri, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

KMİ Başkanı Paşazade, İslami değerlere bağlı, aynı zamanda çok kültürlü yapıya sahip Azerbaycan'da milli ve dini hoşgörünün devlet tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Etnik ve dini çeşitliliği milli servet olarak gördüklerini ifade eden Paşazade, İslam dünyasında nadir dünyevi yönetim modeline sahip Azerbaycan'ın Müslüman ülkelerinin birlik ve dayanışmasının sağlanması sürecine öncülük etme gücünde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2017'yi "İslam Dayanışma Yılı" ilan etmesinin Müslüman ülkeler arasındaki dayanışmaya katkı sağlayacağına işaret eden Paşazade, İslam dayanışmasının dinlerarası ilişkilerin iyileştirilmesi için de iyi bir olanak olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Paşazade, "Dini ve milli bölücülüğün, ksenofobi, islamofobi, radikalizm akımları, kutuplaşmayı derinleştiren etken, din ve milletlerarası diyaloğa vurulan ciddi darbedir. Ortadoğu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta bitmek bilmeyen terör, insan kıyımı, kültürel varlıkların imhası, İslam dünyasında dayanışmanın olmaması nedeniyle yaşanan küresel facialardır. Bu tehditlerden yalnız çabaları birleştirerek ve dayanışma içinde olarak kurtulabiliriz." şeklinde konuştu.

Toplantı sonrasında mezhepçilik, ksenofobi, antisemitizm ve islamofobi gibi akımların önlenmesinde toplumları, devlet, bilim ve din adamlarını iş birliğine çağıran bildiri yayımlandı.