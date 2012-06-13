Kadınlar 30 yaşından sonra evleniyor

İSTANBUL - İngiltere Ulusal İstatistik Bürosunun gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre ülkede yaşayan kadınlar 30’lu ve 40’lı yaşlarda evlenmeyi tercih ediyor.

Çalışmanın sonuçlarına göre ülkede ilk kez dünya evine giren 30’lu ve 40’lı yaşlardaki kadınların sayısında son 10 yılda artış oldu.

İlişki koçu Jo Dale kadınların 30’lu yaşlarının ortalarına doğru “uyandığını” söyledi. Dale sözlerine şöyle devam etti:

“30 yaşını geçen kadınlar iş hayatlarına odaklandıkları için özel hayatlarını ikinci plana atıyor. Bir gün “uyanıyor” ve bu durumu fark ediyorlar. “







Son Güncelleme: 13.06.2012 01:15