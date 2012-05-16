Kaddafi'nin oteline el konuldu

ANKARA

İtalyan ANSA haber ajansı, Muammer Kaddafi'nin el konulan yeni mülklerinin bir otel kompleksi ve araziden oluştuğunu duyurdu.

Mahkeme kararıyla el konulan mülklerin Akdeniz'de Sicilya ile Tunus arasında uzanan küçük Pantelleria adasında bulunduğu belirtildi. Mülkler arasında Kaddafi'nin bir tatil köyü inşa etmeyi planladığı 150 hektarlık bir ormanlık arazi de var.

İtalya, Mart ayında eski Libya liderinin ailesi tarafından kontrol edilen 1,1 milyar avrodan fazla mal varlığına el koymuştu.