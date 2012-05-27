Kaddafi'nin oğlundan Savarona'da alem

PARİS - Fransa'nın güneyindeki Nice Matin gazetesi, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kendisiyle birlikte öldürülen oğlu Mutassım'ın, 2007 yılındaki Cannes Film Festivali sırasında Atatürk'ün yatı Savarona'da fuhuş partileri düzenlediğini yazdı.

Gazete, fuhuş partilerini organize eden ve 2007 yılında çökertilen çetenin sekiz üyesinin yakında Marsilya mahkemesinde yargılanacağını duyurdu.

2007 yılındaki festival sırasında Savarona yatının 350 bin Euro'ya kiralandığının tahmin edildiğini belirten gazete, organize fuhuş çetesini soruşturan Fransız sorgu hakiminin bu sekiz kişinin yargılanması talebiyle dava dosyasını Marsilya mahkemesine gönderdiğini bildirdi.

Gazete, uluslararası manken ajansı sahibi Lübnanlı Elie Nahas'ın çetenin başı olarak yargılanacağı davanın zanlıları arasında fuhşa katılan genç hayat kadınlarının da bulunduğunu yazdı.







Son Güncelleme: 27.05.2012 05:11