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Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı

Afganistan Başsavcılığı, yaklaşık iki hafta önce Kabil'de düzenlenen ve 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Kabil Emniyet Müdürünü ve Garnizon Komutanını açığa aldı.

Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı

Afganistan Başsavcılığı, yaklaşık iki hafta önce Kabil'de düzenlenen ve 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Kabil Emniyet Müdürünü ve Garnizon Komutanını açığa aldı.

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:54
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Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı

Afganistan Başsavcılık Sözcüsü Cemşid Rasuli, düzenlediği basın toplantısında, Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma sonucu Kabil Emniyet Müdürü General Hasan Şah Furug ve Garnizon Komutanı General Gul Nabi Ahmadzey'in açığa alındığını söyledi.

Rasuli, devam eden soruşturma neticesinde muhtemelen başka güvenlik yetkililerin de açığa alınabileceğini belirtti.

Daha önce de İçişleri Bakanlığı, saldırıda ihmali olduğu iddia edilen 4 üst düzey güvenlik görevlisinin açığa alındığını açıklamıştı. Bunların arasında 10. Bölge Komutanı da bulunuyordu.

Tepkiler sürüyor

Öte yandan başkenti kana bulayan saldırının ardından hükümete tepkiler devam ederken Kabil'in önemli caddelerinde oturma eylemi başlatan onlarca kişi, yönetimi istifaya çağırdı.

İsteklerine olumlu yanıt verilmediği takdirde eylemlerini sürdüreceklerini bildiren göstericiler, hükümetin halkın güvenliğini sağlayamadığını öne sürüyor.

Başkentin yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde oturma eylemi başlatıldı.

Yaklaşık iki hafta önce başkent Kabil'in diplomatik bölgesi Vezir Ekber Han'da su tankerine yerleştirilen bomba yüklü araçla düzenlenen ve 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan İstihbarat Teşkilatı, saldırıdan Hakkani terör örgütünü sorumlu tutmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kabil Emniyet Müdürü General Hasan Şah FurugGarnizon Komutanı General Gul Nabi AhmadzeyAfganistan
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