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Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınından geçen konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınından geçen konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:30
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Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

KABİL

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında NATO askerlerini taşıyan konvoya yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba yüklü aracın ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin yakınından geçen, Amerikalı askerleri taşıyan konvoya yaklaşarak infilak ettirildiğini söyledi.

Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Konvoydaki bir aracın kısmen tahrip olduğunu vurgulayan Daniş, ABD askerlerinden kayıp olmadığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KabilNATOAskeri KonvoySaldırı
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