Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığında intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığı girişinde düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik yetkilileri, intihar saldırganının, üzerindeki bombayı, Bakanlık girişinde çalışanların çıkış saatinde patlattığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin daha fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.