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Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişi öldü.

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişi öldü.

11 Aralık 2018 Salı 10:06
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Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

KABİL

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri henüz açıklanmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KabilAfganistanIntihar Saldırısı
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