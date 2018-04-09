Johnson ve Le Drian Duma'daki saldırıyı görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Johnson’ın Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Suriye’nin Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde rejim güçlerince düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili olarak telefonda görüştüğü bildirildi.

Duma’da yaşananlara dair acil bir soruşturma yapılması gereğinin altını çizen Johnson, saldırıya güçlü uluslararası tepki verilmesinin önemini vurguladı.

Esed rejiminin 2014’ten bu yana en az dört kez zehirli gaz kullandığının uluslararası soruşturmalarla tespit edildiğine dikkati çeken iki bakan, bu saldırının sorumlularından hesap sorulması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Kimyasal silahların kullanılmasını, kim tarafından ve nerede kullanılırsa kullanılsın kınadıklarını bildiren bakanlar, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin arkasında durmak ve bu "barbar silahı kullananların dokunulmaz kalmamasını sağlamak" için iş birliği yapma konusunda anlaştı.

Bugün New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısının saldırıya verilecek uluslararası tepkinin belirlenmesinde önemli bir adım olacağına işaret eden bakanlar, toplantıda geniş bir seçenek yelpazesinin ele alınması gerektiğini vurguladı.

BMGK, aralarında İngiltere ve Fransa'nın da yer aldığı bazı daimi ve geçici üyelerce Duma saldırısını görüşmek için toplantıya çağrılmıştı.

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.