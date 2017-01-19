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Johnson sert çıktı!

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollande'a 'Brexit cezası' suçlaması

Johnson sert çıktı!

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollande'a 'Brexit cezası' suçlaması

19 Ocak 2017 Perşembe 16:31
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Johnson sert çıktı!

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Eğer Hollande, AB'den kaçmak isteyen herkese 2. Dünya Savaşı filmlerindeki gibi cezalar uygulayan bir yönetici olmak istiyorsa, bununla ilerlenebileceğini düşünmüyorum." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Fransa'yı, Avrupa Birliğinden (AB) çıkış kararı dolayısıyla ülkesini "2. Dünya Savaşı filmlerindeki gibi" cezalandırmakla suçladı.

Hindistan'da temaslarda bulunan Johnson burada yaptığı bir konuşmada, "Eğer Hollande, AB'den kaçmak isteyen herkese 2. Dünya Savaşı filmlerindeki gibi cezalar uygulayan bir yönetici olmak istiyorsa, bununla ilerlenebileceğini düşünmüyorum. Bu, dostlarımızın ve ortaklarımızın çıkarına değildir." dedi.

Johnson'ın bu sözleri İngiltere'de, "Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı Nazi gardiyanına benzetti" yorumlarına neden oldu.

İngiltere Başbakanlığı bu yorumların doğru olmadığını belirterek, Johnson'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydetti. Başbakanlık, "Dışişleri Bakanı kimse için Nazi benzetmesi yapmamıştır. 'Nazi' kelimesini konuşmasında kullanmamıştır. Johnson 2. Dünya Savaşı filmlerine göndermede bulunarak, teatral bir benzetme yapmıştır." açıklamasında bulundu. 

Avrupa Parlamentosunun (AP) Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt da sosyal medya hesabından, "Boris Johnson'dan yine nefret uyandıran ve yardımcı olmayan yorumlar. İngiltere Başbakanı bu yorumları kınamalı." diye yazdı.

İngiliz basınında Hollande'ın, Johnson'ın sözlerine yanıt vermediği belirtildi ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçen yıl "İngiltere AB'den çıkarsa bedel ödeyeceği" yönündeki sözleri yer aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonFrancois Hollande
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