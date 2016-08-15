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JFK havalimanında 'silah sesi' paniği

New York JFK Havalimanı'nın 1 ve 8 numaralı terminalleri silah sesi ihbarı üzerine boşaltıldı, bazı uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.

JFK havalimanında 'silah sesi' paniği

New York JFK Havalimanı'nın 1 ve 8 numaralı terminalleri silah sesi ihbarı üzerine boşaltıldı, bazı uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 09:38
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JFK havalimanında 'silah sesi' paniği

 ABD'nin New York kentinde John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı'nda silah sesleri duyulduğu ihbarları üzerine 1 ve 8 numaralı terminaller boşaltıldı. Polis, ön incelemenin ardından ihbarların asılsız olduğunu duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, 911'i arayan bir kişi havalimanının 8 numaralı terminalinde silah sesleri duyduğunu bildirdi. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra ise Türk Hava Yollarının (THY) de yer aldığı 1 numaralı terminalden de silah sesi ihbarı geldi.

Polis ve havalimanı yetkilileri iki terminali de güvenlik önlemleri kapsamında boşaltarak arama yaptı. Havalimanına giden The Van Wyck Expressway otoyolu da önlem olarak trafiğe kapatıldı.

Bazı yolcuların sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarda, terminaldeki yolcuların elleri başlarının üzerinde polis kontrolünden geçtikleri görüldü.

Polisin incelemelerinin ardından yapılan açıklamada, terminallerde silah kullanıldığına dair hiç bir emare bulunamadığı, ihbarların asılsız olduğunun belirlendiği ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 09:39
Anahtar Kelimeler:
ABDNew YorkJFK HavalimanıJohn F. KennedyTHY
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