Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Japonya'da bıçaklı saldırı

Japonya'da, engellilere hizmet veren bir bakımevinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 19 kişi öldü, kişi yaralandı.

Japonya'da bıçaklı saldırı

Japonya'da, engellilere hizmet veren bir bakımevinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 19 kişi öldü, kişi yaralandı.

26 Temmuz 2016 Salı 09:23
473 Okunma
Japonya'da bıçaklı saldırı

 Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Sagamihara kentinde engellilere hizmet veren bakımevine düzenlenen bıçaklı saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kyodo haber ajansı, sabah erken saatlerde Tsukui Yamayuri-en Bakımevi'ne pencereyi kırarak giren saldırganın yataklarında uyuyan hastaları bıçaklaması sonucu 25 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralananlardan 20'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Saldırıda ölenlerin 19 ila 70 yaşlarında olduğu belirlendi.

Saldırgan, olayın ardından yakınlardaki bir karakola giderek polise teslim oldu. Saldırganın kimliği, Satoshi Uematsu olarak açıklandı. 26 yaşındaki yaşındaki saldırganın, daha önce bakımevinde çalıştığı kaydedildi.

Yerel medya, Uematsu'nun karakoldaki sorgusunda "engellilerin ortadan kaldırılmasının daha iyi olacağını" söylediğini ileri sürdü.

Politikacılara mektup göndermiş

Polis, Uematsu'nun, şubat ayında bazı politikacılara gönderdiği mektupta yüzlerce engelliyi öldüreceği tehdidinde bulunduğunu söyledi. Bir akıl hastanesinde tedavi gören Uematsu'nun iki hafta önce taburcu edildiği belirlendi. 

Bakımevinde saldırı sırasında 150 engelli ve 8 görevli bulunuyordu. 

Saldırı, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri kabul edilen Japonya'da büyük tepkiyle karşılandı. 

Hükümet sözcülerinden Yoshihide Suga, "yürek burkan ve şoke eden" saldırıda çok sayıda masum insanın kurban olduğunu belirtti. 

Saldırı, son yıllarda Japonya'da düzenlenen en büyük kitlesel cinayet olarak nitelendi. 1995'te Tokyo metrosunda sarin gazıyla düzenlenen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. Ateşli silah edinmenin neredeyse imkansız olduğu Japonya, daha önce de iki bıçaklı saldırıya sahne olmuştu. 2001'de bir kişi, elindeki bıçakla Osaka'daki ilkokula saldırı düzenlemiş ve 8 çocuğu öldürmüştü. 2008'de de bir saldırgan, önce aracını kalabalığın arasına sürmüş, daha sonra da bıçakla saldırarak 7 kişiyi katletmişti. 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 09:24
Anahtar Kelimeler:
JaponyaTokyoSatoshi UematsuSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı
İran'dan İngiltere'ye tepki
İran'dan İngiltere'ye tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ