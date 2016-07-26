Japonya'da bıçaklı saldırı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Sagamihara kentinde engellilere hizmet veren bakımevine düzenlenen bıçaklı saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kyodo haber ajansı, sabah erken saatlerde Tsukui Yamayuri-en Bakımevi'ne pencereyi kırarak giren saldırganın yataklarında uyuyan hastaları bıçaklaması sonucu 25 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralananlardan 20'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Saldırıda ölenlerin 19 ila 70 yaşlarında olduğu belirlendi.

Saldırgan, olayın ardından yakınlardaki bir karakola giderek polise teslim oldu. Saldırganın kimliği, Satoshi Uematsu olarak açıklandı. 26 yaşındaki yaşındaki saldırganın, daha önce bakımevinde çalıştığı kaydedildi.

Yerel medya, Uematsu'nun karakoldaki sorgusunda "engellilerin ortadan kaldırılmasının daha iyi olacağını" söylediğini ileri sürdü.

Politikacılara mektup göndermiş

Polis, Uematsu'nun, şubat ayında bazı politikacılara gönderdiği mektupta yüzlerce engelliyi öldüreceği tehdidinde bulunduğunu söyledi. Bir akıl hastanesinde tedavi gören Uematsu'nun iki hafta önce taburcu edildiği belirlendi.

Bakımevinde saldırı sırasında 150 engelli ve 8 görevli bulunuyordu.

Saldırı, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri kabul edilen Japonya'da büyük tepkiyle karşılandı.

Hükümet sözcülerinden Yoshihide Suga, "yürek burkan ve şoke eden" saldırıda çok sayıda masum insanın kurban olduğunu belirtti.

Saldırı, son yıllarda Japonya'da düzenlenen en büyük kitlesel cinayet olarak nitelendi. 1995'te Tokyo metrosunda sarin gazıyla düzenlenen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. Ateşli silah edinmenin neredeyse imkansız olduğu Japonya, daha önce de iki bıçaklı saldırıya sahne olmuştu. 2001'de bir kişi, elindeki bıçakla Osaka'daki ilkokula saldırı düzenlemiş ve 8 çocuğu öldürmüştü. 2008'de de bir saldırgan, önce aracını kalabalığın arasına sürmüş, daha sonra da bıçakla saldırarak 7 kişiyi katletmişti.