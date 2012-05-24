Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, denizin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezinin Hachinohe kentinin 107 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı.

Kyodo Haber Ajansı, bölgedeki nükleer santrallerde herhangi bir anormalliğe yol açmaan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.

Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide yaklaşık 19 bin kişi yaşamını yitirmişti. Deprem ve tsunami, Fukuşima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu.