Japonya ve Avustralya açıklarında deprem

TOKYO - Japonya'nın kuzeybatı kıyılarında ve Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Solomon adalarında deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Iwate eyaletinde büyüklüğü 5,7 olarak bildirilen depremin tsunamiye yol açma tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Kyodo haber sitesi, Iwate'nin başkenti Morioka'da 60'lı ve 70'li yaşlardaki iki kişinin deprem nedeniyle hafif yaralandığını duyurdu.

Yerin 88 kilometre altında meydana gelen depremin bölgede bulunan dört nükleer santral ve bir nükleer yakıt işleme tesisinde herhangi bir zarara yol açmadığı açıklandı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı. 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami, 19 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Solomon adaları yakınında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti.

Yeni Zelanda Radyosu, can ya da mal kaybı bildirilmeyen deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadığını belirtti.