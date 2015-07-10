Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Japonya ve Avustralya açıklarında deprem

Japonya'nın kuzeybatı kıyılarında ve Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Solomon adalarında deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya ve Avustralya açıklarında deprem

Japonya'nın kuzeybatı kıyılarında ve Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Solomon adalarında deprem meydana geldiği bildirildi.

10 Temmuz 2015 Cuma 10:30
364 Okunma
Japonya ve Avustralya açıklarında deprem
TOKYO  - Japonya'nın kuzeybatı kıyılarında ve Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Solomon adalarında deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Iwate eyaletinde büyüklüğü 5,7 olarak bildirilen depremin tsunamiye yol açma tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Kyodo haber sitesi, Iwate'nin başkenti Morioka'da 60'lı ve 70'li yaşlardaki iki kişinin deprem nedeniyle hafif yaralandığını duyurdu.

Yerin 88 kilometre altında meydana gelen depremin bölgede bulunan dört nükleer santral ve bir nükleer yakıt işleme tesisinde herhangi bir zarara yol açmadığı açıklandı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı. 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami, 19 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Solomon adaları yakınında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti.

Yeni Zelanda Radyosu, can ya da mal kaybı bildirilmeyen deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadığını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 09:16
Anahtar Kelimeler:
Japonyaönce VatanAvustralya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ