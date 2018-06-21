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Japonya nükleerden elektrik üretimini artırıyor

Dünyada geçen yıl bir önceki yıla göre nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke, yüzde 64,9 ile Japonya oldu.

Japonya nükleerden elektrik üretimini artırıyor

Dünyada geçen yıl bir önceki yıla göre nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke, yüzde 64,9 ile Japonya oldu.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:44
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Japonya nükleerden elektrik üretimini artırıyor

ANKARA - Dünyada geçen yıl bir önceki yıla göre nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke, yüzde 64,9 ile Japonya oldu. Japonya'da 2017'de nükleer enerjiden sağlanan elektriğin tüketim miktarı 6,6 milyon ton petrol eşdeğeri olarak hesaplandı.

 "BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, 2017'de dünyadaki toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'u nükleer enerjiden karşılandı. Dünya genelinde nükleer enerji santrallerinden üretilen elektrik miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,1 arttı ve 596 milyon 400 bin ton petrol eş değerine ulaştı.

Fukuşima santralinde gerçekleşen kazadan sonra nükleer enerjiden elektrik üretimini kademeli olarak azaltan ve 2014 yılında tamamen durduran Japonya, 2015'te nükleer enerji santrallerini yeniden devreye alarak nükleer enerjiden yaranlanmaya başladı.

Dünya genelinde nükleerden elde edilen elektriğin tüketimini geçen yıl bir önceki yıla göre en çok artıran ülke Japonya oldu. Ülkede nükleer enerjiden karşılanan elektrik miktarı yüzde 64,9 artışla 6,6 milyon ton petrol eş değerine yükseldi.

Japonya'yı, yüzde 39,5'lik artışla Pakistan ve yüzde 35,2'lik artışla Hollanda takip etti. Geçen yıl Çekya, nükleer enerjiden elektrik kullanımını yüzde 17,9 artırırken, yüzde 16,7'lik artışla Çin beşinci sırada yer aldı.

Tayvan nükleerden elektrik tüketimini azalttı

Rapora göre, 2017'de nükleer enerjiden elektrik kullanımını en çok azaltan ülke ise yüzde 28,9 ile Tayvan oldu. Bu ülkede nükleerden sağlanan elektriğin tüketim miktarı 5 milyon 100 bin ton petrol eş değerine geriledi.

Nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimini azaltan diğer ülkeler ise yüzde 25,3 ile Arjnatin, yüzde 11,2 ile İsviçre, yüzde 10,1 ile Almanya ve yüzde 8,1 ile Güney Kore oldu.

Tüketimde ABD yine başı çekti

Geçen yıl dünyada an fazla nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi ise 191 milyon 700 bin ton petrol eş değeriyle ABD'de gerçekleşti. ABD, dünyada nükleer enerjiden elde edilen elektriğin yüzde 32,1'ini tek başına tüketti.

ABD'yi, yüzde 15,1 ile Fransa, yüzde 9,4 ile Çin takip etti. Dünyada nükleer enerjiden elektrik tüketiminin en fazla gerçekleştiği dördüncü ülke yüzde 7,7 ile Rusya olurken, bu ülkeyi yüzde 5,6 ile Güney Kore izledi.

Japonya ise son yıllarda yeniden yöneldiği nükleer enerjiden elde ettiği elektrik kullanım oranında, dünya genelinde yüzde 1,1'lik paya sahip oldu.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2018 10:46
Anahtar Kelimeler:
ElektrikNükleerJaponya
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