Japonya nüfusunda rekor azalma

Japon haber ajansı Kyodo'nun İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülkede nüfus artış oranı, ayrıntılı yıllık sayımların yapılmaya başlandığı 1968 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Resmi rakamlara göre, ülkede yerleşik yabancı vatandaşlar dışında kalan nüfus 1 Ocak 2017 itibarıyla bir önceki yıla göre 308 bin 84 kişi azaldı.

Doğum sayısı 1 milyonun altında kalırken, ölüm sayısı 1 milyon 300 bini aştı.

Emeklilik yaşındaki, 65 yaş üstü bireyler nüfusun yüzde 27,17'sini oluştururken, 14 yaş altındaki çocuk nüfusu yüzde 12,69'da kaldı.

Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor. Doğum oranlarının 1970'lerden bu yana gerilediği ülkede, bu oranın nüfusun korunması için yüzde 2,07 olması gerektiği hesaplanıyor.