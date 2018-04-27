Japonya, Kim ile Moon’un görüşmesinden memnun

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülkenin sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde yaptığı tarihi görüşmeyi takdirle karşıladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe, basına yaptığı açıklamada, Koreler arası zirvenin sonucundan ve liderlerin nükleerden arındırılmış bir Kore Yarımadası başarma vaatlerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abe, "Nükleer silahsızlanma ve diğer konularda yapılan samimi müzakereleri, Kuzey Kore'yi çevreleyen çeşitli sorunların kapsamlı çözümüne yönelik bir adım olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Güney Kore'nin, tarihi zirveye ulaşma çabalarına övgüde bulunan Abe, zirvenin sonucuyla ilgili Güney Kore Devlet Başkanı Moon tarafından telefonla bilgilendirileceğini söyledi.

Abe, Tokyo'nun, Pyongyang'a yönelik politika konusunda Washington ve Seul ile yakın iş birliği içinde olacağını belirtti.

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera da kaçırılan Japon vatandaşları konusu ile nükleer ve füze sorunlarının çözümüne yönelik Pyongyang'ın "somut adımlar atması" gerektiğini vurguladı.

Bir hükümet kaynağına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun, mayıs ayı başında, Koreler arası zirvenin sonuçlarına ilişkin Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung Wha ile görüşmek üzere Güney Kore'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bugün bir araya gelmiş ve tarihi zirveden barış kararı çıkmıştı.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.