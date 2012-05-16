Japonya ilk kez yabancı uydu taşıyacak

TOKYO/PARİS

Güney Kore'ye ait Dünya'nın yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde edecek çok amaçlı uydusu Kompsat-3'ü (Korea Multipurpose Satellite-3) yörüngeye yerleştirecek füze, yarın TSİ 19.39'da fırlatılacak.

Bu yabancı ve ticari uyduyla birlikte Japonya'da yarı resmi bir kuruluşa ait çevre gözlem uydusu Shizuku (GCOM-W1) da uzaya gönderilecek.

Uyduları uzaya taşıyacak Japon Uzay Kurumu (Jaxa) tarafından geliştirilen ve idare edilen H-2A füzesi Nisan 2007'den bu yana özel sektöre ait Japon şirketi Mitsubishi Heavy Industries (MHI) tarafından işletiliyor.