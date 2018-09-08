Japonya'daki depremde ölü sayısı 30'a yükseldi

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda önceki gün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Hokkaido yerel yönetiminden yapılan açıklamada ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 30 kişinin öldüğü, 9 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Açıklamada toprak altında kaldığı sanılan kayıp kişileri kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Can kayıplarının 3'ü hariç tamamının toprak kaymalarının ormanlık tepelerin eteğindeki yerleşimlere zarar verdiği Atsuma kasabası çevresinde meydana geldi.

5,4 milyon nüfusun yaşadığı Ada'daki hanelerin yaklaşık yarısına yeniden elektrik verilmeye başlandı. Kapatılan uluslararası havaalanı yeniden hizmete açıldı.

Motor üretiminin büyük bölümünü buradaki fabrikalarında yapan otomotiv devi Toyota afet durumu deneniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.