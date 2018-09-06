Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92791
ALTIN
254.420
DOLAR
6.6015
STERLİN
8.5303
EURO
7.6752
Japonya'daki deprem 2 kişi öldü
Japonya'daki deprem 2 kişi öldü
Karabük'te trafo merkezinde yangın
Karabük'te trafo merkezinde yangın
Siverek'te tır şarampole devrildi: 1 ölü
Siverek'te tır şarampole devrildi: 1...
Bilecik'te şiddetli yağış
Bilecik'te şiddetli yağış
Çay ihracatı kazandırıyor
Çay ihracatı kazandırıyor

Japonya'daki deprem 2 kişi öldü

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. 

Japonya'daki deprem 2 kişi öldü

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. 

06 Eylül 2018 Perşembe 09:54
0 Okunma
Japonya'daki deprem 2 kişi öldü

TOKYO

Japon yayın kuruluşu NHK ve Kyodo ajansı, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin kaybolduğunu ve 125 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Japonya Meteoroloji Ajansı da depremin daha önce 6,6 açıklanan büyüklüğünü 6,7 olarak güncelledi ve Tomakomai kentinin doğusunda 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti. 

Depremin ardından Tomari nükleer santralinde 3 reaktör devre dışı kaldı ve acil durum jeneratörlerine bağlandı. Adada yaklaşık 3 milyon haneye elektrik verilemedi, hava alanları ve çok sayıda otoyol kapatıldı.

Yetkililer, bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 bin asker ve diğer personelin gönderildiğini belirtti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Jebi tayfununda ölü sayısı artıyor
Japonya'da Jebi tayfununda ölü sayısı artıyor
Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı Arif Alvi
Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı Arif Alvi
Cenneti'den Ruhani'ye 'Trump'la görüşme' uyarısı
Cenneti'den Ruhani'ye 'Trump'la görüşme' uyarısı
İsrail'deki Dürziler kimlik sorunu yaşıyor
İsrail'deki Dürziler kimlik sorunu yaşıyor
'Hayalet kent' Marawi patlayıcılardan arındırılıyor
'Hayalet kent' Marawi patlayıcılardan arındırılıyor
Afganistan'da dolar kuru zirve yaptı
Afganistan'da dolar kuru zirve yaptı
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısından 'kumpas' iddiası
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısından 'kumpas' iddiası
İngiliz İşçi Partisi'nde 'Yahudi karşıtlığı' tanımına şartlı tanıma
İngiliz İşçi Partisi'nde 'Yahudi karşıtlığı' tanımına şartlı tanıma
Türk turiste Danimarka'da peçe cezası
Türk turiste Danimarka'da peçe cezası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ