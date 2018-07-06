Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99091
ALTIN
185.998
DOLAR
4.6006
STERLİN
6.0939
EURO
5.3889
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
TBF ile Türk Telekom yayın anlaşması imzaladı
TBF ile Türk Telekom yayın...
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı

Japonya'da tarikat lideri idam edildi

Tokyo metrosunda 1995'te 13 kişinin ölümüne ve 6 bin kişinin zehirlenmesine neden olan sarin gazı saldırısını düzenleyen tarikat lideri Şoko Asahara ve 6 tarikat üyesi idam edildi.

Japonya'da tarikat lideri idam edildi

Tokyo metrosunda 1995'te 13 kişinin ölümüne ve 6 bin kişinin zehirlenmesine neden olan sarin gazı saldırısını düzenleyen tarikat lideri Şoko Asahara ve 6 tarikat üyesi idam edildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:02
0 Okunma
Japonya'da tarikat lideri idam edildi

Japonya'da 1995'te Tokyo metrosunda 13 kişinin ölümüne ve 6 bin kişinin zehirlenmesine neden olan sarin gazı saldırısını düzenleyen tarikat lideri Şoko Asahara ve 6 tarikat üyesi idam edildi.

Kyodo'nun haberine göre, Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada gerçek ismi Chizuo Matsumoto olan 63 yaşındaki Asahara ve kurucusu olduğu Aum Şinrikyo tarikatının 6 üyesinin idam edildiğini açıkladı.

Asahara'nın sarin gazı saldırısı ve diğer eylemleri nedeniyle asılarak idam edildiği ifade edildi.

Aum Şinrikyo tarikatı üyeleri, 20 Mart 1995’te plastik çantalarla taşıdıkları sarin gazını Tokyo metrosunda yaymıştı. Saldırı sonucunda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin kişi zehirlenmişti.

Aum Şinrikyo lideri Asahara Mayıs 1995'te yakalanmış, 2004'te 13 suçtan ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Tarikat 1989'da Japonya'da dini bir örgütlenme olarak kabul edilmiş ve dünya çapında destekçi kazanmaya başlamıştı.

Aum Şinrikyo zamanla kıyamet günü tarikatına dönüştü ve dünyanın bir küresel savaş sonucu yok olacağı ve sadece tarikat üyelerinin sağ kurtulacağı düşüncesiyle eylemlerine başladı.

Asahara'nın dünya çapında on binlerce takipçisi vardı.

Tarikat daha sonra birçok ülkede terör örgütü listesine alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Japonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran Avrupa'nın sunduğu öneriden memnun değil
İran Avrupa'nın sunduğu öneriden memnun değil
Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor
Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor
Saldırılarından kaçan Deralı sayısı 350 bini aştı
Saldırılarından kaçan Deralı sayısı 350 bini aştı
AB ülkelerine vizesiz seyahatte yeni dönem
AB ülkelerine vizesiz seyahatte yeni dönem
Belçika'da Müslüman genç kıza saldırıya kınama
Belçika'da Müslüman genç kıza saldırıya kınama
Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı
Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı
Bosna Hersek'ten AB'ye sığınmacı eleştirisi
Bosna Hersek'ten AB'ye sığınmacı eleştirisi
Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı
Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı
BM'nin 'sınırları aç' çağrısına Ürdün'den ret cevabı
BM'nin 'sınırları aç' çağrısına Ürdün'den ret cevabı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ