Japonya'da tarikat lideri idam edildi

Japonya'da 1995'te Tokyo metrosunda 13 kişinin ölümüne ve 6 bin kişinin zehirlenmesine neden olan sarin gazı saldırısını düzenleyen tarikat lideri Şoko Asahara ve 6 tarikat üyesi idam edildi.

Kyodo'nun haberine göre, Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada gerçek ismi Chizuo Matsumoto olan 63 yaşındaki Asahara ve kurucusu olduğu Aum Şinrikyo tarikatının 6 üyesinin idam edildiğini açıkladı.

Asahara'nın sarin gazı saldırısı ve diğer eylemleri nedeniyle asılarak idam edildiği ifade edildi.

Aum Şinrikyo tarikatı üyeleri, 20 Mart 1995’te plastik çantalarla taşıdıkları sarin gazını Tokyo metrosunda yaymıştı. Saldırı sonucunda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin kişi zehirlenmişti.

Aum Şinrikyo lideri Asahara Mayıs 1995'te yakalanmış, 2004'te 13 suçtan ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Tarikat 1989'da Japonya'da dini bir örgütlenme olarak kabul edilmiş ve dünya çapında destekçi kazanmaya başlamıştı.

Aum Şinrikyo zamanla kıyamet günü tarikatına dönüştü ve dünyanın bir küresel savaş sonucu yok olacağı ve sadece tarikat üyelerinin sağ kurtulacağı düşüncesiyle eylemlerine başladı.

Asahara'nın dünya çapında on binlerce takipçisi vardı.

Tarikat daha sonra birçok ülkede terör örgütü listesine alındı.