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Japonya'da Jebi tayfununda ölü sayısı artıyor

Japonya'da, son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ölü sayısı 11'e yükselirken, tayfunda 400'ü aşkın kişi de yaralandı.

Japonya'da Jebi tayfununda ölü sayısı artıyor

Japonya'da, son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ölü sayısı 11'e yükselirken, tayfunda 400'ü aşkın kişi de yaralandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:42
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Japonya'da Jebi tayfununda ölü sayısı artıyor

Japonya'da, son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ölü sayısı 11'e yükseldi.

Kyodo ajansının haberine göre, tayfunda 11 kişi hayatını kaybetti, 400'ü aşkın kişi yaralandı.

Kapatılan Kansai Havaalanı'nda 18 saat elektriksiz mahsur kalan 5 binden fazla kişi, havalimanıyla Osaka arasındaki köprüye tankerin çarpması nedeniyle ana karaya feribot ve hız tekneleriyle taşındı.

Kansai Havaalanı'nda pistlerin en erken yarın kullanıma açılacağı, bugün iptal edilen uçuşlardan 30 binden fazla kişinin etkilendiği belirtildi.

Bölgede hala 400 bin haneye elektrik verilemiyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, twitter hesabında "Afetin yol açtığı yıkıma yanıt vermek ve altyapıyı onarmak için azami çaba göstermeyi sürdüreceğiz." paylaşımını yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Japonya
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