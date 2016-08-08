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Japon İmparator Akihito, tahtı bırakmak istediğini açıkladı

Japonya İmparatoru Akihito, yaşını ve kötüye giden sağlık durumunu gerekçe göstererek görevine devam edemeyeceğini ve tahtı bırakmak istediğini söyledi.

Japon İmparator Akihito, tahtı bırakmak istediğini açıkladı

Japonya İmparatoru Akihito, yaşını ve kötüye giden sağlık durumunu gerekçe göstererek görevine devam edemeyeceğini ve tahtı bırakmak istediğini söyledi.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 10:52
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Japon İmparator Akihito, tahtı bırakmak istediğini açıkladı

ANKARA

Japonya'nın 82 yaşındaki İmparatoru Akihito, televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, görevi bırakmak istediğini duyurarak, "İmparatorun görevlerinin herhangi bir sekteye uğramadan istikrarlı bir şekilde sürdürüleceğini ümit ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ülkede mevcut yasalar imparatorun görevi bırakmasına ilişkin kanun hükmü içermezken, Akihito'nun görevi bırakması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, imparatorun görevi bırakma arzusuna ilişkin hükümetin konuyu ciddiyetle ele alacağını söyledi.

Hükümet kaynakları, daha önce benzeri bir durum yaşanmadığından İmparatorluk İç Hukuku'nun revize edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Tahta imparatorun 56 yaşındaki oğlu veliaht Prens Naruhito'nun geçmesi bekleniyor.

Japonya'da en son 1817'de İmparator Koukaku kendi isteğiyle tahttan ayrılmıştı.

Akihito, babası İmparator Hirohito'nun 7 Ocak 1989'da ölmesi üzerine 55 yaşında tahta geçmişti.

AA

Son Güncelleme: 08.08.2016 10:52
Anahtar Kelimeler:
Japon İmparatorönce Vatan
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