Japon H-2A füzesi fırlatıldı

Japon Uzay Kurumu (Jaxa) tarafından naklen yayınlanan görüntülere göre, Güney Kore'ye ait yüksek çözünürlüklü görüntü elde edecek çok amaçlı uydu Kompsat-3'ü (Korea Multipurpose Satellite-3) yörüngeye yerleştirecek füze, öngörüldüğü gibi TSİ 19.39'da fırlatıldı.

Söz konusu yabancı ve ticari uyduyla Japonya'da yarı resmi bir kuruluşa ait çevre gözlem uydusu Shizuku (GCOM-W1) da uzaya gönderildi.

Uyduları uzaya taşıyan Japon Uzay Kurumu (Jaxa) tarafından geliştirilen ve idare edilen H-2A füzesi, Nisan 2007'den bu yana özel sektöre ait Japon şirketi Mitsubishi Heavy Industries (MHI) tarafından işletiliyor.

Türkiye'nin mevcut uydu kapasitesini üç kat artıracak haberleşme uyduları, Türksat-4A ve Türksat-4B ile uydu üretim teknolojisi transferi ihalelerini de Japonya'nın Mitsubishi grubuna ait Mitsubishi Electric Corporation (Melco) şirketi kazanmıştı.

Türkiye, 2019'a kadar uydu sayısını 7'ye çıkarmayı ve bunların en az 3'ünü ülkede üretmeyi hedefliyor.

Japon füzesinin geçmişteki fırlatma işlemlerinde yüzde 95 başarı oranı yakalanmıştı.