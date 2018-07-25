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İzzetbegovic'ten Yunanistan'a taziye mesajı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Atina'da 80'i aşkın kişinin ölümüne neden olan orman yangını dolayısıyla Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'a taziye mesajı gönderdi.

İzzetbegovic'ten Yunanistan'a taziye mesajı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Atina'da 80'i aşkın kişinin ölümüne neden olan orman yangını dolayısıyla Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'a taziye mesajı gönderdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:48
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İzzetbegovic'ten Yunanistan'a taziye mesajı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında 80'i aşkın kişinin ölümüne yol açan orman yangını dolayısıyla Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'a taziye mesajı gönderdi.

İzzetbegovic, taziye mesajında çok sayıda masum insanın yaşamını yitirdiği yangın haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, "Bosna Hersek ve şahsım adına başsağlığı dileklerimi sunuyor, üzüntümüzü yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine de iletmenizi rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bakir İzzetbegovic, son olarak Bosna Hersek halkının, Yunanistan'ın yanında olduğunu ve acısını paylaştığını vurguladı.

Atina yakınlarında meydana gelen ve 81 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sebebiyle Yunanistan'da 3 günlük milli yas ilan edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekBakir İzzetbegoviçAtinaYunanistan
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