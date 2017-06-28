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İttifak üyeleri NATO için savunma harcamalarını artırıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifak üyelerinin NATO için savunma harcamalarını artırmaya devam ettiğini söyledi.

İttifak üyeleri NATO için savunma harcamalarını artırıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifak üyelerinin NATO için savunma harcamalarını artırmaya devam ettiğini söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:36
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İttifak üyeleri NATO için savunma harcamalarını artırıyor

BRÜKSEL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Genel Sekreter, toplantıda ele alınacak temel konuları terörle mücadele, Afganistan, Irak, savunma harcamalarında yük paylaşımı, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği ve Baltık Denizi'ndeki güvenlik durumu olarak sıraladı. 

"2017'de savunma harcaması yüzde 4,3 aratacak"

İttifak genelinde NATO için savunma bütçelerini artırmak gerektiğini dile getiren Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Yıllarca süren gerilemenin ardından 2015 yılında NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve Kanada'da ittifak için savunma harcamalarında gerçek artış gördük. 2016'da da bu devam etti ve bu yıl, 2017'de, yıllık yüzde 4,3'lük daha da büyük artış öngörüyoruz. 2017 böylece NATO için ülkelerin savunma harcamalarının üst üste arttığı 3. yıl olacak. Bu durum, son üç yılda Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın NATO'ya neredeyse 46 milyar dolar savunma harcaması yaptığı anlamına geliyor."

"Savunma taahhüdü kararını bizzat Avrupa ülkeleri yaptı"

Stoltenberg, NATO üyelerinin ittifaka yönelik savunma harcamalarını artırma taahhüdünü uygulamaya başladığını, böylelikle 2015 yılından beri NATO'ya yönelik harcamalarda artış olduğunu kaydetti.

Avrupalı müttefiklerin bunu ABD'yi memnun etmek için değil kendi çıkarlarına olduğu için yapmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, savunma taahhüdü kararını bizzat Avrupa ülkelerinin yaptığını hatırlattı.

Terörle mücadele birimi kuruldu

Yarın aynı zamanda NATO'nun terörle mücadele çalışmalarını da ele alacaklarını aktaran Stoltenberg, "NATO karargahında yeni istihbarat birimi artık hazır ve çalışır durumda ve bu birim içinde yeni bir hibrit şube ve bir terörizm istihbarat hücresi bu hafta aktif hale geldi." dedi.

"Siber saldırı 5. maddeye dahil edildi"

Stoltenberg, dün NATO müttefikleri dahil birçok ülkeyi etkileyen, "Petya" olarak adlandırılan siber saldırı çerçevesinde NATO’nun ne yaptığının sorulması üzerine, dün ve mayıs ayında gerçekleşen siber saldırıların NATO'nun siber savunmayı güçlendirme alanında yaptığı çalışmaların önemini gösterdiğini söyledi.

NATO'nun bu çerçevede müttefikleriyle bilgi ve teknoloji paylaşımı yaptığını bildiren Stoltenberg, "NATO, siber saldırının ittifakın 5. maddesini tetikleyebileceği kararını aldı. Diğer yandan siber saldırının da hava, kara ve denizlerin yanı sıra bir askeri alan olarak değerlendirilmesi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık temsil edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATONATO Genel Sekreteri StoltenbergSavunma Harcamaları
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