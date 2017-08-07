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İtfaiyeciler kasten yangın çıkarıyormuş

İtalya'nın Sicilya bölgesinde, daha fazla ücret almak için yangın çıkardıkları iddia edilen 15 gönüllü itfaiyeci gözaltına alındı.

İtfaiyeciler kasten yangın çıkarıyormuş

İtalya'nın Sicilya bölgesinde, daha fazla ücret almak için yangın çıkardıkları iddia edilen 15 gönüllü itfaiyeci gözaltına alındı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:56
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İtfaiyeciler kasten yangın çıkarıyormuş

BBC'nin haberine göre, 15 gönüllü itfaiyeci, Sicilya'da 40 derecenin üstüne çıkan bunaltıcı sıcakların bitki örtüsünü kurutmasından da yararlanarak kasten yangın çıkardı.

Daha fazla ücret için yangın çıkardıkları tespit edilen ve gözaltına alınan itfaiyeciler, ihbarda bulunmak için acil durum hattını ya kendileri ya da yakınlarına arattırdı.

Bir saat için 10 avro ücret alıyorlar

Ragusa bölgesinde görev yapan ekipten, diğer itfaiyecilere oranla daha fazla işbaşına çağrılmaları nedeniyle şüphelenildiği kaydedildi.

İtfaiyecilerin yangın söndürme çalışmalarında bir saat için 42 lira (10 avro) ücret aldıkları aktarıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kasten Yangınİtfaiyeciler
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