İtfaiyeci Sam'de Kur'an-ı Kerim'e hakaret

İngiliz Channel 5 televizyonunda yayımlanan İtfaiyeci Sam adlı çizgi filmin, "Sorunlu Sular" başlıklı bölümünde, karakterlerden birinin Kur'an-ı Kerim’den bir sayfanın üzerine basarak düştüğü fark edildi. İlk kez 2014 yılının ekim ayında yayımlandığı anlaşılan bölümde, üzerine basılan sayfa havada süzülürken, kısa bir süre için Mülk Suresi’nin 13-26. ayetleri görülüyor.

Yayıncı şirket olayın Kur'an-ı Kerim'e hakaret olarak algılandığı sosyal medyada oluşan tepki üzerine ilgili bölümü yayından kaldırırken, yapımcı şirketler HIT Entertainment ve Hibbert Ralph Animation’ın konuyla ilgili soruşturma açmasını beklediğini açıkladı.

Britanya Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Miqdad Versi de konuya tepki göstererek, "Yapımcıların bunun iyi bir fikir olduğunu düşünürken akıllarından ne geçtiğini anlamıyorum. Şaşkınım." değerlendirmesini yaptı.

Mattel özür diledi

HIT Entertainment’ın sahibi ABD merkezli oyuncak şirketi Mattel de konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtfaiyeci Sam’in 9. sezonunun 7. bölümünde Kur'an-ı Kerim’den bir sayfanın gösterildiğine dikkatimiz çekildi. Sayfanın okunaksız bir metni göstermesi gerekiyordu, bu hatadan dolayı derin üzüntü içindeyiz. Neden olmuş olabileceği her türlü üzüntü ve incinme için samimiyetle özgür diliyoruz. Bu hatadan sorumlu animasyon stüdyosuyla bir daha çalışmayacağız."

Bölümün dolaşımdan kalkması için derhal tedbir alınacağı belirtilen açıklamada, "İçerik üretim süreçlerimizi benzer bir hatanın bir daha asla yaşanmamasını temin edecek şekilde gözden geçiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

İtfaiyeci Sam çizgi filminin fikir babası David Jones daha önce de İslamofobi ile suçlanmıştı. Jones, 2012 yılında Londra’nın Gatwick Havalimanı'nda peçeli bir kadının yüzünün güvenlik görevlileri tarafından niçin açılmadığını sormasıyla gündeme gelmişti. "Ben de yüzümü atkımla kapatsam ne olur merak ediyorum." diyen Jones, güvenlik görevlilerince bir süre alıkonulmuş, sözlerinin incitici olabileceğini kabul etmesi üzerine salıverilmişti.

İtfaiyeci Sam, Türkiye’de de çeşitli çocuk kanallarında gösteriliyor.