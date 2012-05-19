İtalyan okulunda bomba patladı

ROMA - Ülkenin güneydoğusundaki Brindisi'de, Galanti caddesinde bulunan kız öğrencilerin çoğunlukta olduğu Falcone-Morvillo Enstitüsü'nün nizamiye girişindeki duvar dibine konulan bir bombanın, yerel saatle 07.35 sularında patlamasının ardından, 16 yaşında Melissa Bassi isimli bir kız öğrenci hayatını kaybetti.



Patlama nedeniyle 8 öğrencinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Patlamanın, öğrencilerin okula girmek için enstitü önünde beklediği bir zamanda gerçekleşmesinin, büyük bir paniğe neden olduğu ifade edildi. Bombalı saldırının ardından kentteki diğer okulların hızla boşaltıldığı, velilerin de çocuklarını okullardan almaya gittikleri bildirildi. İtalya'da okullar, Cumartesi günleri yarım gün eğitim ve öğretime devam ediyor.

Enstitünün dekanı Angelo Rampino, ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, kızların tam da okula girdiği bir zamanda, öldürmek için yapılmış bir saldırıdır" dedi.