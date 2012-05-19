İtalyan okulunda bomba patladı

Patlama nedeniyle 8 öğrencinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Patlamanın, öğrencilerin okula girmek için enstitü önünde beklediği bir zamanda gerçekleşmesinin, büyük bir paniğe neden olduğu ifade edildi. Bombalı saldırının ardından kentteki diğer okulların hızla boşaltıldığı, velilerin de çocuklarını okullardan almaya gittikleri bildirildi. İtalya'da okullar, Cumartesi günleri yarım gün eğitim ve öğretime devam ediyor.
Enstitünün dekanı Angelo Rampino, ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, kızların tam da okula girdiği bir zamanda, öldürmek için yapılmış bir saldırıdır" dedi.
AA