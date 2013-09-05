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İtalya'dan Filistin'e 80 milyon dolarlık yardım

İtalya, çeşitli kalkınma projelerinde kullanılmak üzere Filistin hükümetine 80 milyon dolarlık yardım kararı aldı.

İtalya'dan Filistin'e 80 milyon dolarlık yardım

İtalya, çeşitli kalkınma projelerinde kullanılmak üzere Filistin hükümetine 80 milyon dolarlık yardım kararı aldı.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:01
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İtalya'dan Filistin'e 80 milyon dolarlık yardım
RAMALLAH

İtalya, Batı Şeria'daki Filistin hükümetine 80 milyon dolarlık yardım kararı aldı. 

Filistin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 yıl içinde ödenmesi kararlaştırılan yardımla ilgili sözleşme, Filistin hükümeti Maliye Bakanı Şükrü Bişara ve Ramallah'ı ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Lapo Pistelli tarafından imzalandı.

Filistin hükümetine ve davasına yaptığı yardımlardan dolayı İtalya hükümetine teşekkür eden Bişara, "Yapılan yardım, sözleşmede belirtilen yerlere harcanacaktır" dedi.  İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pistelli de "İtalya devleti olarak Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki kalkınma programlarına veFilistin halkına yardımlarımız devam edecektir" ifadesini kullandı.

Yapılan yardımın, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetleri, Filistinli kadınların eğitimi, özel sektörün değişik alanlarda yeni pazarlara açılmasını teşvik, pilot projelerin desteklenmesi ve araştırma-geliştirme projeleri için kullanılacağı kaydedildi.

Filistin hükümeti Başbakanı Rami Hamdallah'ın, Filistin yönetiminin ekonomik dar boğazla karşı karşıya olduğu açıklamasının ardından Dünya Bankası da 72,2 milyon dolar hibe kararı almıştı. Gözlemciler, Dünya Bankası ve ardından İtalya'dan gelen yardımların Filistin yönetiminin elini rahatlattığını belirtiyor.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:02
Anahtar Kelimeler:
İtalya
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