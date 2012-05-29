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İtalya'daki depremler tarihi binaları vurdu

İtalya'nın kuzeyinde 10 can alan 5,8 ile 5,3 büyüklüğündeki iki deprem en çok tarihi binalara zarar verdi.

İtalya'daki depremler tarihi binaları vurdu

İtalya'nın kuzeyinde 10 can alan 5,8 ile 5,3 büyüklüğündeki iki deprem en çok tarihi binalara zarar verdi.

29 Mayıs 2012 Salı 16:14
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İtalya'daki depremler tarihi binaları vurdu

ROMA

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde bu sabah meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 10'a yükseldi.
Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano yaptığı açıklamada, ülkenin bu zor zamanın üstesinden geleceğini ifade etti.  Başbakan Mario Monti de depremin ardından acilen düzenlediği basın toplantısında, "Devletimiz, o bölgede yaşam normale dönene kadar elinden geleni yapacak, bunu garanti ediyorum" dedi.

İkinci deprem 5,3 büyüklüğünde oldu
5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 5,3 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı.
Yerel bir televizyon kanalı ise Mirandola'da kayıp olan iki kişiden birinin canlı olarak bulunduğunu bildirdi.
Bölgeden gelen haberlerde, özellikle tarihi binalardaki yıkımın çok fazla olduğu kaydedildi.
Depremlerden sonra İtalya-Lüksemburg arasında oynanacak futbol hazırlık maçı da iptal edildi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:15
Anahtar Kelimeler:
DepremİtalyaTarihi Binalar
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