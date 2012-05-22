İtalya'da olağanüstü hal ilan edecek

ROMA - G8 ve NATO zirveleri için gittiği ABD'den, Brindisi'deki bombalı saldırı ve merkez üssü Finale Emilia olan deprem felaketi nedeniyle ziyaretini yarıda kesip dönen Başbakan Mario Monti, dün Brindisi'deki saldırıda hayatını kaybeden Melissa Bassi'nin cenaze törenine katıldıktan sonra saat 23.00 sularında deprem bölgesindeki Ferrara kentine geldi. Geceyi, Ferrara vali konağında geçiren Monti'nin, bugün deprem bölgesinde incelemelerde bulunacağı, ardından Roma'ya geçerek, bakanlar kurulunu toplayacağı bildirildi.



Monti liderliğindeki teknokrat hükümetin, bakanlar kurulu toplantısında, deprem bölgesi için olağanüstü hal ilan edeceği ifade ediliyor.