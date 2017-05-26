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İtalya’da G7 Zirvesi başladı

İtalya’nın ev sahipliği yaptığı tarihi zirve, Sicilya Adası'nda başladı.

İtalya’da G7 Zirvesi başladı

İtalya’nın ev sahipliği yaptığı tarihi zirve, Sicilya Adası'nda başladı.

26 Mayıs 2017 Cuma 00:00
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İtalya’da G7 Zirvesi başladı

Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, İtalya’nın Taormina beldesinde başladı.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ve AB liderleri, 43. G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Liderler ilk günkü çalışmalarına, Taormina'nın antik Yunan döneminden kalma dünyaca ünlü amfi tiyatrosunda aile fotoğrafı çektirerek başladı.

Fotoğraf çekimi öncesinde ev sahibi İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, konuk liderleri tek tek karşıladı. Karşılamaya en geç gelen lider ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. 

Gündem terör ve güvenlik

G7 liderleri, bugünkü ilk iki oturumda dış politika ve güvenlik meselelerini ele alacak. İngiltere’nin Manchester kentinde hafta başında yaşanan terör saldırısı bağlamında DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele ve diğer güvenlik konuları görüşülecek.

Kuzey Kore'nin son dönemde artan balistik füze denemeleri, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, sığınmacı krizi, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetlerinin de zirvede ele alınması bekleniyor. 

Bölgede kuş uçurtulmuyor

G7 liderlerinin aile fotoğrafı ve ilk gün oturumlarının yapılacağı Taormina'da kent merkezi tamamen kapatıldı. Kentte her sokak ve köşe başını bir asker ve bir polis tutuyor.

Alınan yoğun güvenlik önlemleri dolayısıyla gazeteciler yanı sıra Taormina’da yaşayanlar ve çalışanlar da iki aramadan geçirilerek şehir merkezine alınıyor.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2017 15:24
Anahtar Kelimeler:
G7 Zirvesi
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