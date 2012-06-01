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İtalya'da deprem korkusu dinmedi

İtalya'da, meydana gelen 5,8 ve 5,3 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bölge halkının tedirginliği sürüyor

İtalya'da deprem korkusu dinmedi

İtalya'da, meydana gelen 5,8 ve 5,3 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bölge halkının tedirginliği sürüyor

01 Haziran 2012 Cuma 14:28
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İtalya'da deprem korkusu dinmedi
MODENA - Peşpeşe gelen depremler Emilia Romagna bölgesinde büyük endişeye neden olurken, Türk vatandaşlarının önemli bir kısmı gerek depremler gerek yaz döneminin gelmiş olması nedeniyle ülkelerine dönmeyi planlıyor.

Depremlerin merkez üssü Medolla'ya çok yakın olan Bomporto'da ikamet eden Murat Uysal, ilk depremin olduğu 20 Mayıs'tan beri sokakta olduklarını ve arabada yattıklarını belirtti.
Uysal, evlerde çatlak ya da yıkım olmadığı için şu ana kadar yardım alamadıklarını anlatarak, ''Fakat evlere girmeye çekiniyoruz. Şu an çocuklarımızı alıp Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Zaten işyerlerimiz de kapalı. Yavaş yavaş şehir boşalıyor. İnsanlar korktu. Yeni deprem beklentisi var'' dedi.
İtalya'daki depremde yaralanan tek Türk ise Melahat Göl oldu. Bastiglia'da yaşayan Göl, depremin hemen ardından okuldaki çocuğunu almaya giderken düşüp iki kolunu da kırdığını anlattı.

Burayı bırakamam
Bastiglia'da yaşayan Orlandi Paltrirneri bölgede ilk kez depreme tanıklık ettiklerini anlattı. Paltrirneri, ''87 yıldır buradayım. Daha önce böyle bir deprem olmadı. Bütün bunlar gelişen bilim yüzünden oluyor. Ama benim depremden korkum yok. Tanrı'ya inanıp da yanlış yapanlar korkar'' dedi.
Carpili olan İtalyan ev hanımı Fiorella da ''Biz tüm toplum buradayız. Ben Ferraralıyım. Bütün yakınlarım burada. Burayı bırakamam. Burası benim memleketim burada dünyaya geldim. Burada bir şekil hayatta kalmanın yollarına bakacağız'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 06:29
Anahtar Kelimeler:
Deprem Korkusu
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