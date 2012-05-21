İtalya'da deprem

Amerikan Jeolojik Araştırma merkezi, depremin Bologna kentinin 35 kilometre kadar uzağında Modena ile Mantova arasında, yerin 10 kilometre derininde olduğunu bildirdi. Depremde eski binaların hasar gördüğü, çatıların yıkıldığı, kiliselerin kulelerinde çatlaklar oluştuğu ve bazı taş duvarların yıkıldığı belirtildi.

Sabaha karşı meydana gelen deprem halk arasında paniğe yol açtı.

İlk depremden yaklaşık bir saat sonra bölgede 4,9 büyüklüğünde, daha sonra da 4,1 büyüklüğünde iki sarsıntı daha olduğu kaydedildi.

Bu arada SKY TG 24 kanalı, depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kayıp olduğunu ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ölenlerden 4'ünün bir fabrikada gece vardiyasında çalışan işçiler olduğu kaydedildi.

Kanalın deprem bölgesinden yaptığı yayınlarda, çok sayıda eski binanın hasar gördüğü, çatıların yıkıldığı, kiliselerin kulelerinde çatlaklar oluştuğu görülüyor.

Yaşlı kadın panikten öldü

Merkez üssü Finale Emilia olan deprem ve ardından şu ana kadar kaydedilen 75 artçı sarsıntı sonrasında, 86 yaşındaki Anna Abeti isimli yaşlı kadının paniğe kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Son kayıpla deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Bölgede son olarak kaydedilen artçılar arasında en şiddetlisinin 5,1 büyüklüğünde olduğu haberlere yansıdı. Artçı sarsıntıların Milano, Venedik ve Bologna gibi büyük kentlerde de hissedildiği ifade edildi.

Deprem nedeniyle Emiglia-Romagna bölgesinde şu ana kadar 3 bin kişinin evsiz kaldığı, bunların bir kısmının, spor salonlarında, bir kısmının da arabalarında kaldıkları kaydedildi.

Artçı sarsıntılar nedeniyle bölgede özellikle kiliselerin kuleleri, duvarları ve saat kuleleri yıkılmaya devam ediyor.

Başbakan Monti İtalya'ya dönüyor

G8 ve NATO zirveleri için ABD'de bulunan Başbakan Mario Monti'nin de gerek dün Brindisi'de yaşanan bombalı saldırı gerekse bugünkü deprem felaketi nedeniyle İtalya'ya erken döneceği belirtildi.

Türk vatandaşlarının durumu iyi

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kenti yakınlarında sabah erken saatlerde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde ölen ya da yaralanan Türk vatandaşının olmadığı öğrenildi.

Emiglia Romagna bölgesindeki, Finale Emilia kentinde sabaha karşı 04.05 sularında kaydedilen deprem, Türklerin İtalya'da yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimlerinden Modena'da da hissedildi.

AA muhabirinin ulaştığı, Modena'da görevli Din İşleri Ataşesi Oğuz Yılmaz, "Şu an için bir şey yok. Sabah namazında birkaç vatandaşımızla görüştük. Saat 4 civarlarında epey salladı. 1 dakikaya yakın sürdü. Depremde zarar görüp de bize ulaşan herhangi bir vatandaşımız yok" dedi.