İtalya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Depremin merkez üssünün Modena vilayetine bağlı Novi di Modena kasabası olduğu bildirildi. İtalya Ulusal Deprem ve Volkanoloji Enstitüsü, yerin 9,1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından 19 artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı. İtalyan basınına yansıyan ilk haberlerde, depremde ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, Novi di Modena kasabasının simgesi saat kulesinin yıkıldığı kaydedildi. Bölgede 20 Mayıs'ta, merkez üssü Finale Emilia olan 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 7 kişi yaşamını yitirmişti. 29 Mayıs'ta ise Mirandola'da önce 5,8, ardından 5,3 büyüklüğünde meydana gelen iki sarsıntı 17 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.