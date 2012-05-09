İtalya-Türkiye hükümetlerarası zirve

İtalya Başbakanı Mario Monti, Suriye konusunda ''umutlarını biraz yitirdiklerini'' söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Mario Monti, iki ülke ilişkilerinde ticari, ekonomik, kültürel işbirliğinin yanı sıra iki Akdeniz ülkesi olarak Arap Baharı'nı ve Suriye'yi konuştuklarını, kriz bölgelerine ilişkin fikir teatisinde bulduklarını ifade etti.

Başbakan Erdoğan ile görüşmelerinin çok sıcak geçtiğini dile getiren Monti, zirvenin temasını ikili ekonomik işbirliğinin oluşturduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 21 milyar dolar olduğunu bunun daha da ileriye götürülebileceğini kaydeden Mario Monti, ''Bu amaçla birlikte çalışmaya karar verdik. İtalyan ve Türk firmalara destek vermek için, söz konusu olan üçüncü piyasaların olanaklarından da faydalanabilmek, fırsatlar yaratabilmek, iki ülke girişimlerinin ortak hareket etmesi ve bunu inşaat sektöründe yapma kararı aldık. Uluslararası, sınırlararası ulaşım ağlarına da dikkate alıyoruz. Anlaşmalarımız enerji bağlantılarının da özellikle arz güvenliğini sağlamayı öngörüyor'' diye konuştu.

Başbakan Monti, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin çeşitli düzeylerde olduğundan söz ederek, ''Sayın Başbakanla birlikte kültür, bilimsel araştırma, üniversite alanında olsun çok sayıda yer aldığını gördüğünüz gibi bu alanların ne denli zengin işbirliği alanlarını görmek mümkün'' dedi.



-İtalya'dan AB üyeliğine kuvvetli destek-



Türkiye ile İtalya'nın dostluğunun eski bir geleneğe, dayandığını aktaran Monti, ''Burada bu dostluğu daha da pekiştirmek iki tarafın da amacı. Türkiye, AB'ye üye olabilecek bir ülke, ekonomik açıdan, jeopolitik, kültürel açıdan kayda değer bir katkı sağlayabilir'' diyerek, ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği vurguladı.

Mario Monti, Avrupa'nın kurumsal açıdan mükemmel bir düzeye ulaşmış durumda olduğunu, entegrasyon açısından da dünyada örnek teşkil ettiğini ancak, ''Nüfusu itibariyle yaşlanan bir Avrupa, çok coşkulu bir Avrupa değil, ekonomik açıdan da değil'' ifadesini kullandı.

İtalyan Başbakan, ''Türkiye bu açıdan son derece önemli örnek, dinamik, genç nüfusa sahip bir ülke. Büyümeye devam eden iyimser bir ülke modeli olma yolunda seyrediyor. Bütün bu unsurların Avrupa da yaşanabilmesi için çaba harcamalıyız. Türkiye'ye destek vermeliyiz'' değerlendirmesinde bulundu.



-''Irak konuşmadık, bilhassa Suriye'den söz ettik''-



Basın toplantısının sonundaki soru cevap bölümünde, iki lidere Irak konusunda sorulan soruya Mario Monti, ''Görüşmelerimizde, Irak konusuna değinmedik. Sadece iki ülkeyi ilgilendiren, ticaretini ilgilendiren, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin konuları dikkate aldık. Ortadoğu'dan söz ettik. Bilhassa Suriye'den söz ettik. Irak konusuna ne vaktimiz vardı, ne imkan bulabildik'' yanıtını verdi.

Suriye konusunda gelinen son noktaya İtalya'nın yaklaşımı sorulan başbakan Monti, şunları söyledi:

''Aslında biraz umudumuzu yitirmiş bulunuyoruz. Uluslararası toplumun başvurabileCeği en etkin yaklaşım, birlike hareket etmek, tek bir hedefe doğru yol almak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu kolay değil. AB tek bir çizgi düzeyinden hareket etti, yaptırımlara yer verdi. Şam hükümeti üzerinde, Rusya ve Çin de uluslararası toplumun çizgisiyle hareket etmeye başladı. Bu nedenle şimdi birlikte hareket etmek mümkün. Krize çözüm gerekirse uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerekiyor. Başka gerçekçi bir çözüm göremiyoruz.''

Suriye konusunda lojistik destek sağlayarak aktif bir biçimde rol almaya başladıklarını anlatan Monti, bugünkü bakanlar kurulu toplantılarının ardından Ürdün'de bir sahra hastanesi oluşturmayı kararlaştıracaklarını bildirdi. Monti, BM'nin İtalya'nın 15 gözlemci gönderme teklifini kabul ettiğini anımsatarak, ''Suriye krizi konusunda söyleyebileceklerimiz bundan ibaret. Türkiye hükümetiyle çok sıkı bir izleme süreci gerçekleştiriyoruz'' diye konuştu.



AA