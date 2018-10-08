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İtalya'dan AB Komisyonu üst düzey yetkililerine sert sözler

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, "Juncker ve Moscovici gibi Brüksel’deki sığınağa kapatılmış Avrupa düşmanlarına karşıyız." dedi.

İtalya'dan AB Komisyonu üst düzey yetkililerine sert sözler

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, "Juncker ve Moscovici gibi Brüksel’deki sığınağa kapatılmış Avrupa düşmanlarına karşıyız." dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:17
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İtalya'dan AB Komisyonu üst düzey yetkililerine sert sözler

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun üst düzey yetkililerini "Avrupa düşmanları" olarak gösterip, sert sözlerle eleştirdi.

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri olan ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Salvini, Fransa’daki aşırı sağcı RN partisinin lideri Marine Le Pen’le Roma’da düzenlenen “Uluslar Avrupasında Ekonomik Büyüme ve Sosyal Perspektifler” konulu konferansta konuştu.

Avrupa'nın geleceği, tarım ve iş politikaları ile göçle mücadele konularında Le Pen'le ortak değer ve prensipleri paylaştığını söyleyen Salvini, "(AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker ve (AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Pierre) Moscovici gibi Brüksel’deki sığınağa kapatılmış Avrupa düşmanlarına karşıyız." ifadelerini kullandı.

"AP seçimlerinde ortak aklın devrimi gerçekleşecek"

Salvini, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin ise "Mayıs sonunda ortak aklın devrimi gerçekleşecek." yorumunu yaptı.

Le Pen’le görüşmesinde AP seçimlerini ele almadıklarını aktaran Salvini, Fransız siyasetçi ile ortak bir program üzerinde yıllardır çalıştıklarını, hassas pozisyonlar için ortak adayların olmasını hedeflediklerini ancak halkların bağımsızlığının da göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.

Son günlerde gündeme gelen "mültecilerin Almanya’dan İtalya’ya tarifesiz uçak seferleriyle gönderileceği" yönündeki iddialara da değinen Salvini, var olan sorunlarla ilgilendiğini belirterek, Almanya bu uçuşların gerçek olmadığını söylüyorsa ortada bir sorun da olmadığını kaydetti.

"Küreselleşmeye karşı bir Birlik’e ulaşmayı başaracağız"

Fransız RN partisinin lideri Le Pen de Avrupa’nın "dayanışma değerlerini çiğnediğini" belirterek AP seçimlerine atıfla, Avrupa'nın tarihi bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Le Pen, "Mayıs ayında küreselleşmeye karşı, yeni değerlerle, yeniden başlayan bir Birlik’e ulaşmayı başaracağız." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalya Başbakan Yardımcısı Ve İçişleri Bakanı Matteo SalviniAvrupa BirliğiAB
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