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İtalya'daki fırtınadan ölenlerin sayısı 12 oldu

İtalya'da fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Liguria bölgesinde 20 bin kişiye elektrik temin edilemiyor.

İtalya'daki fırtınadan ölenlerin sayısı 12 oldu

İtalya'da fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Liguria bölgesinde 20 bin kişiye elektrik temin edilemiyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:52
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İtalya'daki fırtınadan ölenlerin sayısı 12 oldu

ANKARA

İtalya’da fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar gününden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Fırtınadan en çok etkilenen yer, rüzgarın hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı Ligurya bölgesi oldu. Bölgede 20 binden fazla kişiye elektrik sağlanamadığı kaydedildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilenirken, şehrin kara bölümünün yüzde 75’i sular altında kaldı.

Ölenler arasında arama kurtarma çalışmalarında bulunan gönüllü bir itfaiyeci de bulunuyor. Ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kaybolan kişinin de yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir "Türk internet sitesi yöneticisi" olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Kaybolan kişinin kimliği açıklanmamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaFırtına
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