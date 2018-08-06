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İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu

İtalya'nın Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu

İtalya'nın Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:03
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İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu

ROMA

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir patlama oldu.  

Bologna polisinin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otoyolda meydana gelen bir kaza sebebiyle, Via Marco Emilio Lepido'da bir patlama oldu ve yangın çıktı. Hem otoyol hem de Borgo Panigale bölgesi trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaza ve patlamadan etkilenenleri kurtarmak için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Borgo Panigale bölgesinden uzak durulması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgenin hem araç hem de yaya geçişine kapatıldığı vurgulandı.

Daha sonra yapılan bir diğer açıklamada da Via Marco Emilio Lepido'ya bağlanan Viale Togliatti ve Viale De Gasperi'nin iki yönlü olarak trafiğe açıldığı ancak acil durumda  kullanılması gerektiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre kaza, yanıcı madde taşıyan bir kamyonla birkaç arabanın kaza yapmasıyla meydana geldi.

Kazanın olduğu yere yakın bir araba satış bayisindeki araçların alev almasının ardından patlamalar yaşandı. 

Olayda yaralananların olabileceği aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaOtoyolKazaPatlama
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