İtalya'da genel seçimler 4 Mart'ta

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentonun iki kanadını oluşturan Cumhuriyet Senatosu ile Temsilciler Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ardından Bakanlar Kurulu, ülkede gelecek yılki genel seçimin 4 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

Avrupa Birliği'nin en büyük üçüncü ekonomisi İtalya'yı istikrarsız bir ekonomik sürece iteceğini öngörülen seçimde, Demopolis'in son anketine göre, yüzde 29'luk oy oranıyla Beppe Grillo liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi ilk sırada yer alıyor.

Mevcut Başbakan Paolo Gentiloni ile Matteo Renzi'nin güç mücadelesine sahne olacak seçimde Demokrat Parti'nin yüde 25, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italya Partisi yüzde 20 ile 3'üncü sırada bulunuyor.

Ekonomik kriz, göçmen sorunu ve AB karşıtlığı gibi konuların seçim kampanyalarının merkezinde yer alması beklenen yarışta, Lega Nord yüzde 14'le dördüncü sırada yer alıyor.

Bu arada mevcut şartlarda hiçbir partinin hükümet kurmak için salt çoğunluğu yakalayamadığı, dolayısıyla koalisyon görüşmelerine gidileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan genel seçim yapılıp yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan Paolo Gentiloni ve kabinesi, görevini sürdürecek.