İsviçre'de Müslümanların anaokulu açmasına izin verilmedi

CENEVRE - Müslümanların İsviçre'nin Zürih kentinde açmayı planladığı anaokuluna kanton yönetimi ve mahkeme izin vermedi.



İsviçre basınında yer alan habere göre, El-Huda Derneğinin anaokulu açma başvurusu mahkemeye taşındı.



Zürih kantonu yönetiminin iznine takılan anaokulu projesi mahkeme tarafından da reddedildi.



Mahkeme, anaokulunun "dini ideolojilere fazlasıyla yer verilip laik eğitim standartlarına uyulmaması riski oluşturacağı" gerekçesiyle anaokulunun açılmamasına karar verdi.



Dernek, Volketswil'de 15-20 kişilik anaokulu açarak biri Arapça, diğeri Kur'an-ı Kerim eğitimi verecek iki öğretmen ile faaliyet göstermeyi planlıyordu.

