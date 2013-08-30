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İsviçre ile ABD hesap paylaşımında anlaştı

İsviçre ve ABD, İsviçre bankaları ile ABD makamları arasındaki vergi anlaşmazlıklarını önlemek için bazı banka hesap bilgilerinin paylaşılması konusunda anlaştı.

İsviçre ile ABD hesap paylaşımında anlaştı

İsviçre ve ABD, İsviçre bankaları ile ABD makamları arasındaki vergi anlaşmazlıklarını önlemek için bazı banka hesap bilgilerinin paylaşılması konusunda anlaştı.

30 Ağustos 2013 Cuma 14:44
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İsviçre ile ABD hesap paylaşımında anlaştı
CENEVRE 

İsviçre Federal hükümeti internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Washington'da imzalanan anlaşmada, İsviçre'nin yasal sistemi ve bağımsızlığının dikkate alındığı belirtildi.

Anlaşmayla, İsviçre bankalarının daha önceki anlaşmazlıklarının net bir şekilde tanımlanmış çerçevelerle çözüme kavuşacağı vurgulanan açıklamada, anlaşmanın geriye dönük veya ivedi bir yasal düzenlemeye de yol açmayacağı kaydedildi. 

ABD ile varılan anlaşmada yer almak isteyen bankaların İsviçre Federal Konseyi'ne başvurmaları gerektiği belirtilen açıklamada, bankaların bu anlaşma çerçevesinde müşteri bilgilerini verme yetkisi bulunmadığı, bu bilgilerin 1996'daki çifte vergilendirme anlaşması ve 2009'da bu konuda imzalanan protokol çerçevesinde verilebileceği bildirildi. 

Açıklamada, "Bankalar, ABD yetkilileri ile işbirliği yaparken, özellikle verilerin korunması ve iş hukuku gibi İsviçre yasaları çerçevesinde hareket etmelidir" denildi.

Açıklamaya göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından haklarında soruşturma açılmamış olan İsviçre bankaları anlaşmaya katılabilecek. 

ABD vergi yasasını ihlal ettiklerini düşünen İsviçre bankalarının yetkilileri ise haklarında soruşturma açılmamasını isteyerek 31 Aralık 2013'e kadar ABD makamlarına başvurabilecek. Ancak bu bankalar ABD malvarlığının vergilendirilememesinden dolayı tazminat ödeyecekler.

İsviçre bankaları ile ABD makamları arasında pekçok davaya da konu olan vergi anlaşmazlıklarının çözümü için daha önce İsviçre'de de pekçok yasal girişim yapılmış ancak herhangi bir sonuca varılamamıştı.

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek anlaşmayla, İsviçre bankacılık sisteminin rahatlama yaşaması öngörülüyor.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 14:45
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İsviçre Ile ABD Hesap Paylaşımında Anlaştı
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