İsviçre'de yangın: 6 ölü

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İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kentinde bir apartmanda çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberine göre, gece saat 02.10'da bir apartmanın alt katında yangın çıktı.

Solothurn kantonuna bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, nedeni henüz bilinmeyen yangın üst katlara sıçrarken, olay yerinde aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın nedeniyle 20 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.