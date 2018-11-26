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İsviçre'de yangın: 6 ölü

Solothurn'da bir apartmanda çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsviçre'de yangın: 6 ölü

Solothurn'da bir apartmanda çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:07
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İsviçre'de yangın: 6 ölü

CENEVRE 

İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kentinde bir apartmanda çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberine göre, gece saat 02.10'da bir apartmanın alt katında yangın çıktı.

Solothurn kantonuna bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, nedeni henüz bilinmeyen yangın üst katlara sıçrarken, olay yerinde aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın nedeniyle 20 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsviçreYangın6 ölü
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