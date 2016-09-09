İsveç'ten 'Türkiye'ye güven' mesajı

STOCKHOLM

İsveç'in Türkiye'deki Ticari Ataşesi Erik Friberg, Türkiye'ye yatırım yapan İsveçli şirketlerin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

İsveç'te ekonomiyle ilgili yayın yapan ETN kanalına konuşan Friberg, darbe girişimi sonrası Türkiye'de yatırımı bulunan İsveçli şirketlerin durumunu değerlendirdi.

Türkiye'de 130- 140 civarında İsveçli şirketin bulunduğunu belirten Friberg, "Türkiye'deki İsveçli şirketlerin yarısı büyük, yarısı küçük ölçekli iş yapıyor. Darbe girişimi sonrası bu şirketler üzerinde yaptığımız geniş kapsamlı ankette, Türkiye'deki terör saldırıları ve darbe girişiminin İsveçli şirketleri ekonomik anlamda etkilemediği sonucuna ulaştık. Söz konusu şirketlerin büyük bölümü büyümeye devam ediyor.'' diye konuştu.

Türkiye'de durumun sakinleştiğini söyleyen Friberg, "Şu anda Türkiye'deki fotoğraf İsveçli şirketler için oldukça parlak ve yatırım yapmaya elverişli. Siyasi tansiyon düşmüş durumda. İleriye dönük siyasi bir gerilim gözükmüyor. Anketimizi yanıtlayan İsveçli şirketlerin yüzde 90'ı, uzun ve kısa vadede Türkiye'de büyümeye devam edecekleri yönünde öngörüde bulundukları cevabını verdiler." dedi.