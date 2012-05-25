İsveç'in en büyük bankalarına Moody's şoku

STOCKHOLM - İsveç'te iki büyük bankanın kredi notunun düşürülmesi haberi İsveç medyasında geniş yer buldu. Nordea ve Handel Bank'ın kredi notlarının Aa2'den Aa3'e indirildiği açıklandı.



İsveç Maliye Bakanı Anders Borg da iki İsveç Bankasının kredi notunun düşürülmesinden sonra yaptığı ilk açıklamada, endişe edilecek bir durumun olmadığını söylerken, Moody's'ın kredi düşürme kararına katılmadığını bildirdi.

Borg açıklamasında, İsveç'te çok sağlam ve dengeli bir bankacılık sistemi bulunduğunu, Nordea ve Handel Bank'ın da Avrupa'nın en güçlü bankaları arasında yeraldığını kaydetti.

İsveç Banka ve finans kuruluşlarını denetleyen kurum Finansinspektionen Başkanı Martin Andersson da karardan sonra yaptığı ilk açıklamada,İsveç bankaları ile iyi bir diyalog içinde olduklarını, likidite akışlarının iyi olduğunu ve sağlam bir bankacılık temelleri bulunduğunu ve endişeye gerek olmadığı bildirdi.

