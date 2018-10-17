Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98410
ALTIN
224.642
DOLAR
5.6927
STERLİN
7.4613
EURO
6.5684
"Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor"
"Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor"
Curlingde hızlı yükseliş
Curlingde hızlı yükseliş
Toz taşınımı şehirlerdeki hava kirliliğini artırdı
Toz taşınımı şehirlerdeki hava kirliliğini...
Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu
Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları...
'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme önemli'
'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme...

İsveç'ten sert 'Kaşıkçı' tepkisi

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin "Korkunç bir şey kabul edilemez bir durum.'' dedi.

İsveç'ten sert 'Kaşıkçı' tepkisi

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin "Korkunç bir şey kabul edilemez bir durum.'' dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:15
0 Okunma
İsveç'ten sert 'Kaşıkçı' tepkisi

STOCKHOLM

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsveç devlet televizyonu SVT'ye Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Hızlı şekilde araştırmanın sonuçlandırılması gerektiğini belirten Wallström, "İsveç ve Avrupa Birliği (AB), soruşturmayı çok yakından takip ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ortak beklentimiz, neler olduğunun kapsamlı şekilde ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle yapılarak kısa sürede sonuçlandırılması." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı olayı İsveç basınında yakından takip ediliyor

Öte yandan, İstanbul Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili haberlere İsveç basınında geniş yer veriliyor. 

SVT, ''Kaşıkçı'nın kaybolmasında bütün oklar Veliaht Prensi gösteriyor'' başlığı ile verdiği haberde, olayın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kurgulandığı tezinin kuvvetlendiğine ve Selman ile Suudi Arabistan'ı zor günlerin beklediğine işaret edildi.

SVD gazetesinin ''Kaşıkçı krizi petrol fiyatlarını etkileyecek'' başlıklı haberinde, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğü şüphesinin arttığı belirtilirken, birçok ülkenin Suudi Arabistan'a ambargo uygulamaya hazırlandığı ve bunun da petrol fiyatlarını etkileyeceği kaydedildi.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsveç Dışişleri Bakanı Margot WallströmKaşıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
279 'Beyaz Baretli' Ürdün'den ayrıldı
279 'Beyaz Baretli' Ürdün'den ayrıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias istifa etti
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias istifa etti
Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı
Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı
Alman Dışişleri Bakanı Maas Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı
Alman Dışişleri Bakanı Maas Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı
Fransız bankaları 'Çöldeki Davos'u' boykot ediyor
Fransız bankaları 'Çöldeki Davos'u' boykot ediyor
ABD'den Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin açıklama
ABD'den Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin açıklama
İsrail Gazze'ye açılan iki sınır kapısını kapattı
İsrail Gazze'ye açılan iki sınır kapısını kapattı
Kırım'da okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı
Kırım'da okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı
AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında
AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ