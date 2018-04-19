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İsveç'te Müslümanlara hakaret edene para cezası

İsveç'te Müslümanlara internet üzerinden hakaret eden bir kişiye para cezası verildi.

İsveç'te Müslümanlara hakaret edene para cezası

İsveç'te Müslümanlara internet üzerinden hakaret eden bir kişiye para cezası verildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:55
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İsveç'te Müslümanlara hakaret edene para cezası

İsveç'te, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret eden bir kişi 7 bin 500 kron (yaklaşık 750 avro) para cezasına çarptırıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberinde, Norköping kentinde bir kişi sosyal medya hesabından, "Bütün Müslümanları geldikleri yerlere geri gönderin, onlar başkaları üzerinden geçinen parazitler." diye yazan bir kişiye para cezası verildiği belirtildi.

Paylaşımı nedeniyle hakkında "nefret suçu" işlediği gerekçesiyle dava açılan ve Norköping Mahkemesinde yargılanan kişinin suçlu bulunduğu ifade edilen haberde, mahkemenin sanığa verdiği 90 günlük hapis cezasını yaklaşık 750 avro para cezasına çevirdiği bildirildi.

SVT'ye konuşan davanın savcısı Michael Forsberg, sosyal medyada nefret suçunun çok arttığını vurgulayarak, sahte hesaplardan yapılan paylaşımların "korkunç" boyutlara geldiğini ve polisin bu kişileri tespit etmek için günlerce vakit harcadığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsveçNefret SuçuMüslümanlara Hakaret
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