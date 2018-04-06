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İsveç'te internetteki nefret suçlarının üçte biri Müslümanlara yönelik

'İnternette Nefret Suçunu Araştırma' derneğinin kurucusu Aberg, "Geçen sene İsveç'te internette 767 nefret suçu polise yansıdı. Bu suçlardan üçte biri Müslümanlara yapıldı." dedi.

İsveç'te internetteki nefret suçlarının üçte biri Müslümanlara yönelik

'İnternette Nefret Suçunu Araştırma' derneğinin kurucusu Aberg, "Geçen sene İsveç'te internette 767 nefret suçu polise yansıdı. Bu suçlardan üçte biri Müslümanlara yapıldı." dedi.

06 Nisan 2018 Cuma 12:55
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İsveç'te internetteki nefret suçlarının üçte biri Müslümanlara yönelik

İsveç'te, "İnternette Nefret Suçunu Araştırma" derneği kurucusu Tomas Aberg, geçen yıl İsveç'te, polise yansıyan internette işlenen 767 nefret suçundan üçte birinin Müslümanlara yönelik yapıldığını söyledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Aberg, kar amacı gitmeyen derneğinin faaliyetleri hakkında konuştu.

Aberg, "Geçen sene İsveç'te internette 767 nefret suçu polise yansıdı. Bu suçlardan üçte biri Müslümanlara yapıldı." ifadelerini kullanırken Müslümanları, Afrikalılar, Yahudiler ve Romanların takip ettiğini belirtti.

Irkçılığın ve nefret söylemlerinin artmasını basına yansıyan haberlere bağlayan Aberg, ''Müslüman, Afrikalı veya fanatik birinin yaptığı yanlış, işlediği suç basına yansıyınca, bu haberi diğer aşırı sağcı ve ırkçı gruplar internette ve sosyal medyada halkın güvenliği ve refah seviyesine tehdit oluşturduğunu anlatan yorumlarla paylaşıyor. Bu da halkın içinde o suçu işleyen inanıştaki herkese karşı bir ön yargı oluşmasına neden oluyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsveçSVTTomas Aberg
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